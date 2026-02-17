Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:11, 17 февраля 2026Силовые структуры

Прибывший из Латвии российский банкир выслушал приговор за растрату 11 миллиардов

В Москве суд приговорил экс-банкира Мельникова за растрату 11 млрд
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима 62-летнего бывшего заместителя председателя правления Судостроительного банка (СБ-банк) Василия Мельникова за растрату 11 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Экс-банкира также оштрафовали на 800 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 160 УК РФ. Ранее за это же преступление были осуждены экс-директор департамента кредитования банка Ирина Кукарская и ее подчиненный Сергей Зыков — они получили пять и шесть лет соответственно.

Это уже не первое уголовное дело Мельникова. В 2016 году его оштрафовали на 300 тысяч за фальсификацию отчетности. Позже, опасаясь новых претензий, он уехал в Латвию. В 2018 году ему заочно предъявили обвинение в растрате, объявили в розыск и заочно арестовали. В Россию Мельников вернулся добровольно в сентябре 2021 года, ссылаясь на невозможность приехать раньше из-за пандемии.

На процессе он вину не признал и просил прекратить дело за истечением срока давности, но суд отказал.

Ранее в Москве правоохранители задержали бывшего председателя совета директоров одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали массированного налета ВСУ на фоне запланированных в Женеве переговоров

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Коллекционер оружия из США приговорен в России из-за незнания закона

    Трамп сообщил о начале переговоров с Кубой

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану

    ВСУ выпустили рекордное количество боеприпасов по российскому региону

    Лукашенко поздравил одного лидера и с теплотой вспомнил о встречах

    Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия»

    Трамп уклонился от вопроса о своем преемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok