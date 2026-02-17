Прибывший из Латвии российский банкир выслушал приговор за растрату 11 миллиардов

В Москве суд приговорил экс-банкира Мельникова за растрату 11 млрд

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима 62-летнего бывшего заместителя председателя правления Судостроительного банка (СБ-банк) Василия Мельникова за растрату 11 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Экс-банкира также оштрафовали на 800 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 160 УК РФ. Ранее за это же преступление были осуждены экс-директор департамента кредитования банка Ирина Кукарская и ее подчиненный Сергей Зыков — они получили пять и шесть лет соответственно.

Это уже не первое уголовное дело Мельникова. В 2016 году его оштрафовали на 300 тысяч за фальсификацию отчетности. Позже, опасаясь новых претензий, он уехал в Латвию. В 2018 году ему заочно предъявили обвинение в растрате, объявили в розыск и заочно арестовали. В Россию Мельников вернулся добровольно в сентябре 2021 года, ссылаясь на невозможность приехать раньше из-за пандемии.

На процессе он вину не признал и просил прекратить дело за истечением срока давности, но суд отказал.

