Проникший в квартиру к девочке россиянин удалился после ее ответа

В Барнауле осудили мужчину, зашедшего в незапертую квартиру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Он признан виновным по статьям 139 («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица») и 119 («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») УК РФ.

Как установил суд, мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл не запертую дверь одной из квартир и проник в жилище. Пройдя в комнату, он присел на диван, на котором в это время спал ребенок и таким образом разбудил ее. Увидев постороннего мужчину, девочка закричала, а незваный гость поинтересовался у нее наличием денег на выписку и получив отрицательный ответ, покинул квартиру.

После этого девочка связалась с матерью и рассказала о случившемся. Отчим несовершеннолетний обнаружил этого мужчину в подъезде и попытался выяснить у него причины проникновения. Но злоумышленник достал нож и размахивая им, стал угрожать расправой.

Суд приговорил его к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.

