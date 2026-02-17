Реклама

16:07, 17 февраля 2026

Раскрыта стоимость роскошного образа Анфисы Чеховой на прогулке у дома

Стоимость наряда Анфисы Чеховой на прогулке составила 108,2 тысячи рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Раскрыта стоимость роскошного образа российской телеведущей и актрисы Анфисы Чеховой на прогулке у дома. Информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Редакторы издания обратили внимание на наряд 48-летней звезды, который состоял из бордовой толстовки за 16,5 тысячи рублей и коричневых леггинсов за 10,9 тысячи рублей. Поверх перечисленных вещей Чехова надела дубленку за 65,9 тысячи рублей, а в качестве обуви она выбрала утепленные кроссовки за 14,9 тысячи рублей.

Общая сумма всех предметов гардероба составила 108,2 тысячи рублей.

Ранее в феврале Чехова показала реакцию жениха на свадебный наряд с фразой «его волновало только декольте». Звезда продемонстрировала кадры утра перед поездкой в ЗАГС, на которых она была запечатлена с избранником, актером и продюсером Александром Златопольским.

