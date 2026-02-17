Раскрыты чрезвычайно серьезные разрушения объектов энергетики в Одесской области

ДТЭК: На объектах энергетики в Одесской области отмечены серьезные разрушения

На объектах энергетики в Одесской области отмечены серьезные разрушения после российских ударов. Об этом сообщила Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в своем Telegram-канале.

«Разрушения чрезвычайно серьезны. Ремонт потребует много времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», — утверждается в публикации.

По данным ДТЭК, первоочередной задачей является возвращение электричества на объекты критической инфраструктуры. При этом в сообщении не уточняется, сколько объектов получили повреждения. Точная информация об их местонахождении также отсутствует.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили объекты энергетики в Одессе и Одесской области.