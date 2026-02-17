Реклама

Россия
22:47, 17 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности о погибших на месте взрыва в военной комендатуре под Петербургом

47news: При взрыве в комендатуре в Сертолово погибли два контрактника и офицер
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

При обрушении здания военной комендатуры в Сертолово под Петербургом были найдены три тела, которые, по предварительным данным, могли принадлежать двум военнослужащим по контракту и офицеру. Об этом сообщил портал 47news.

Уточняется, что разрушенные здания поручено обследовать кинологам.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об обнаружении трех тел после обрушения здания на территории воинской части во Всеволожском районе. До этого появилась информация, что эпицентр взрыва мог находиться на третьем этаже здания, причина произошедшего пока неизвестна.

Последствия взрыва сняли на видео. Он затронул два этажа в угловой части здания.

