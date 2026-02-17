Раскрыты подробности о погибших на месте взрыва в военной комендатуре под Петербургом

47news: При взрыве в комендатуре в Сертолово погибли два контрактника и офицер

При обрушении здания военной комендатуры в Сертолово под Петербургом были найдены три тела, которые, по предварительным данным, могли принадлежать двум военнослужащим по контракту и офицеру. Об этом сообщил портал 47news.

Уточняется, что разрушенные здания поручено обследовать кинологам.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об обнаружении трех тел после обрушения здания на территории воинской части во Всеволожском районе. До этого появилась информация, что эпицентр взрыва мог находиться на третьем этаже здания, причина произошедшего пока неизвестна.

Последствия взрыва сняли на видео. Он затронул два этажа в угловой части здания.