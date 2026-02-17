Реклама

07:30, 17 февраля 2026

Развеян миф об одном из самых популярных способов похудения

Cochrane: Интервальное голодание проигрывает стандартным методам похудения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Интервальное голодание не помогает сбросить вес лучше, чем стандартные рекомендации по питанию или даже отсутствие вмешательства. К такому выводу пришли авторы нового обзора, опубликованного в базе систематических исследований Cochrane. Анализ показал, что эффект популярной схемы питания значительно скромнее, чем утверждают сторонники в соцсетях.

Исследователи изучили данные 22 рандомизированных клинических испытаний с участием 1995 взрослых с избыточным весом или ожирением из Северной и Южной Америки, Европы, Китая и Австралии. В работах оценивали разные варианты интервального голодания — от питания через день до ограничений по времени приема пищи. Большинство исследований продолжались до года.

Сравнение показало, что интервальное голодание не дает клинически значимого преимущества по снижению веса по сравнению с традиционными советами по сокращению калорийности или обычным образом жизни без специальных программ. При этом данные о побочных эффектах в исследованиях фиксировались непоследовательно, что затрудняет оценку безопасности подхода.

Авторы подчеркивают, что ожирение — хроническое заболевание, а большинство включенных работ были краткосрочными. Поэтому делать долгосрочные выводы пока рано. По их словам, интервальное голодание может подойти некоторым людям, но существующих данных недостаточно, чтобы рекомендовать его как универсальный и более эффективный способ снижения веса.

Ранее стало известно, что долгий ночной перерыв без еды снижает давление и уровень сахара в крови.

