18:16, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасных последствиях геморроя

Врач Шаповаленко заявила, что геморрой может спровоцировать проблемы с сердцем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

Врач, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и врач-кардиолог Олег Гайсенок предупредили в эфире программмы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасных последствиях геморроя. Выпуск с предостережением специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко, в частности, заявила, что болезнь может спровоцировать проблемы с сердцем и мозгом. Из-за постоянных кровотечений — одного из распространенных симптомов геморроя — у человека развивается тяжелая анемия, отметила врач. «Приходим мы к тому, что у нас гемоглобин очень низкий. От этого страдает и сердце, и головной мозг», — рассказала она.

Гайсенок добавил, что в его медицинской практике был случай, когда у пожилого пациента с геморроидальным кровотечением нарушилось кровообращение в мозге.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о распространенной ошибке, которую люди совершают при лечении геморроя. Она объяснила, что ректальные свечи не следует вводить глубоко, как это делают многие.

