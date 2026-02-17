Реклама

17:31, 17 февраля 2026

Россиянам раскрыли дореволюционный рецепт блинов

Шеф-повар Пискунов: На Руси в блинное тесто добавляли дрожжи и гречневую муку
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: zoryanchik / Shutterstock / Fotodom

На Руси в Масленицу блинное тесто часто готовили на дрожжах и с добавлением гречневой муки. Рецепт дореволюционных блинов раскрыл шеф-повар, блогер Владислав Пискунов, передает газета «Взгляд».

По его словам, современные хозяйки ощутимо упростили рецептуру главного масленичного блюда.

«Сейчас, как правило, в домашних условиях готовят бездрожжевые блины. Во-первых, так гораздо проще, а во-вторых, людям всякие маркетологи и диетологи заморочили голову всякой ерундой, в связи с чем потреблять стали весьма ограниченный набор продуктов», — пояснил Пискунов.

По его словам, еще 50 лет назад россияне в основном пекли дрожжевые блины. В смесь добавляли гречневую или пшеничную муку, яйца, сахар, соль, дрожжи и молоко. Блины выпекались в печи — причем только с одной стороны, без переворачивания. Иногда в тесто добавляли масло или сметану для сдобы.

Пискунов заметил, что современные рецепты по сравнению с секретами хозяек прошлых лет выглядит «невыразительно» и довольно блекло.

Ранее сообщалось о худших сочетаниях блинов и начинки на Масленицу. В список попали любимые всеми сгущенка и варенье, которые, по мнению диетологов, значительно утяжеляют и без того высококалорийные блины.

