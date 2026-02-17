Россиянам разъяснили детали процедуры лишения прав по медпоказаниям

Автоюрист Воропаев объяснил, как будут лишать прав по медпоказаниям с 2027 года

Все детали процедуры лишения прав по медицинским показаниям, вступающей в силу 1 марта 2027 года, RT разъяснил автомобильный юрист Лев Воропаев.

По словам эксперта, действующее законодательство и сегодня позволяет лишать россиян водительских прав при наличии ряда серьезных заболеваний. Но существующий механизм требует судебного разбирательства, инициируемого органами прокуратуры. С 2027 года процедура будет значительно упрощена.

Юрист подчеркнул, что медицинские организации будут передавать данные о выявленных опасных диагнозах у водителей напрямую в базу Госавтоинспекции. Полномочия позволят сотрудникам ГАИ прекращать действие водительского удостоверения, после чего управлять автомобилем станет для водителя с серьезным заболеванием невозможным.

Воропаев предположил, что скорость принятия решений в данном вопросе положительно отразится на безопасности всех участников дорожного движения.

