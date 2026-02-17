Россияне пристрастились к готовым японским блюдам

Ntech: Продажи готовых суши и роллов подскочили в РФ на 90 процентов

С января по сентябрь прошлого года продажи готовых суши и роллов увеличились в России на 83 процента в денежном и на 90 процентов в натуральном выражении, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Эти выводы аналитиков компании NTech процитировали «Ведомости».

Оказалось, что общий объем этого рынка вырос до 22 миллиардов рублей. В то же время реализация всей рыбной продукции без учета консервов, суши и роллов за тот же период выросла только на 16 процентов (до 476 миллиардов рублей).

Отмечается, что продажи готовых суши и роллов набирают обороты на фоне того, что в стране остается все меньше суши-баров. Например, в феврале текущего года в мегаполисах функционировали 1800 таких точек. Год назад данный показатель был на девять процентов выше.

По словам совладельца сети «Честная рыба» Яна Дмитренко, ситуация усугубляется из-за роста себестоимости производства на фоне удорожания рыбы, сыров, логистики, упаковки, аренды, а также повышения расходов на фонд оплаты труда. Как следствие, рестораны вынуждены или повышать цены, или сокращать порции.

В сентябре прошлого года сообщалось, что каждый десятый россиянин тратит на еду более 50 тысяч рублей в месяц.