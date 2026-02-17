Реклама

21:12, 17 февраля 2026Россия

Россиянка нашла дочь в детсаду истекающей кровью и обвинила воспитателей в бездействии

В Бийске мать прищемившей палец девочки обвинила педагогов детсада в бездействии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Бийске Алтайского края мать воспитанницы одного из местных детсадов обвинила сотрудников учреждения в бездействии после того, как нашла дочь истекающей кровью. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

Как стало известно, 17 февраля группа дошкольников пошла на физкультуру. Когда из спортзала выходили другие детсадовцы, воспитательница попросила подопечных прижаться к стене. В этот момент пострадавшая положила руку на дверь, и в результате ей прищемили палец.

По словам матери дошкольницы, пока ее дочь истекала кровью, сотрудники детсада меняли повязку и ждали приезда взрослых. Родительнице они заявили, что якобы не имеют права вызывать скорую помощь без представителей ребенка.

В больнице девочке наложили швы на палец, однако теперь ей грозит ампутация, так как из пальца торчит кость, которую, вероятно, невозможно будет спасти. Женщина утверждает, что после происшествия руководство детсада с ней так и не связалось.

Ранее в Сургуте воспитательница детского сада схватила за горло плачущую трехлетнюю девочку. Это заметила мать ребенка и сняла произошедшее на видео.

