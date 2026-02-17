Реклама

Россия
11:13, 17 февраля 2026Россия

Россиянке с раком отказались предоставлять жизненно важный препарат в больнице

Пациентке с раком на Кубани отказались предоставлять жизненно важный препарат
Майя Назарова

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

Пациентке с раком яичников III стадии отказались предоставлять жизненно важный препарат стоимостью около полумиллиона рублей в больнице на Кубани. Россиянке пришлось распродавать личные вещи, чтобы продолжить лечение. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Женщина с 2022 года борется со злокачественной опухолью. Врачи прописали ей таблетками «Линпарза». Медики объявили, что терапия не должна прерываться ни на один день. Однако весной прошлого года лекарства в поликлинике № 3 не нашлось. Пациентка стала заниматься продажей вещей, чтобы выжить.

Затем она обратилась в суд и потребовала от краснодарского Минздрава компенсацию. Министерство оправдывалось тем, что закупки делают по строго выделенному финансированию. Суд обязал ведомство выплатить всю сумму женщине.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае пациентка засудила больницу за невыявленную онкологию.

