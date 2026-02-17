Россиянку пятью ударами ножа повалили на улице

В Челябинске СК возбудил дело после нападения мужчины с ножом на сожительницу

В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения 62-летнего мужчины на сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Установлено, что 17 февраля мужчина поссорился с 39-летней сожительницей и напал на нее на улице. Он нанес женщине ножом не менее пяти ударов, восле чего она упала на землю. Мужчину остановили прохожие.

В результате он был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

