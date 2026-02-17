Реклама

Силовые структуры
19:46, 17 февраля 2026Силовые структуры

Россиянку пятью ударами ножа повалили на улице

В Челябинске СК возбудил дело после нападения мужчины с ножом на сожительницу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск»

В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения 62-летнего мужчины на сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Установлено, что 17 февраля мужчина поссорился с 39-летней сожительницей и напал на нее на улице. Он нанес женщине ножом не менее пяти ударов, восле чего она упала на землю. Мужчину остановили прохожие.

В результате он был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе суд дал 2,5 года колонии жительнице за нападение с ножом из-за быка.

