Россиянка села за бойню из-за быка

В Кузбассе суд дал 2,5 года колонии жительнице за нападение с ножом из-за быка

В Кемеровской области суд дал 2,5 года колонии женщине за нападение с ножом на сожителя, чтобы защитить быка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Кемеровского районного суда.

По версии следствия, женщина поссорилась с сожителем и тот решил от нее уйти. Мужчина собрал вещи и отправился в сарай, чтобы забрать с собой быка. Когда он потянулся к животному, получил удар в поясницу. Сразу после этого женщина убежала к матери. Потерпевший сам вытащил и выбросил нож.

Ему потребовалась медицинская помощь. Писать заявление он отказался и принял извинения женщины.

