13:56, 17 февраля 2026

Рост преступности спрогнозировали в Польше после окончания СВО

Gazeta Wyborcza: В Польше возможен рост преступности после окончания СВО
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Правоохранители Польши должны быть готовы к росту уровня криминала на фоне наплыва бывших солдат Вооруженных сил Украины в регион после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом заявил начальник полиции республики Марек Боронь в интервью газете Gazeta Wyborcza.

Он отметил, что рано или поздно в Польше появится много бывших украинских бойцов с фронта и более современное оружие, которое может оказаться востребованным среди криминальных кругов.

Боронь заявил, что правоохранители Польши ведут активную работу со службами Украины для своевременной ликвидации растущего количества нарколабораторий.

Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что ведомство поддерживает идею разработки собственных ядерных вооружений.

