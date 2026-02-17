Сексолог раскрыла небанальный способ оживить сексуальную жизнь

Психотерапевт-сексолог Кейт Мойл считает, что чтение эротических романов помогает усилить желание и возбуждение. Небанальный способ оживить сексуальную жизнь она раскрыла в беседе с Metro.

Эксперт уверена, что чтение эротических романов позволяет полностью погрузиться в сюжет, сосредоточиться на ощущениях и сформировать ожидание, которое является одним из самых естественных афродизиаков. «В отличие от короткого контента и соцсетей, книга удерживает внимание и создает подходящий эмоциональный контекст», — объяснила она.

Мойл подчеркнула, что возбуждение при чтении возникает при одновременном совпадении двух факторов: сфокусированное внимание и эротическое содержание. Эксперт добавила, что чтение также способствует так называемому «ответному желанию», которое возникает под влиянием внешних стимулов: когда обстановка кажется безопасной и комфортной, а человек сталкивается с тем, что считает эротичным, заметно усиливается интерес к интимной близости.

Ранее пользовательницы Reddit подсказали мужчинам секреты орального секса. Одна из женщин призвала в процессе использовать пальцы, чтобы усилить ощущения.