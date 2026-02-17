Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:11, 17 февраля 2026Путешествия

Семейная пара стала жертвой крушения самолета на жилой квартал в США

Супруги не выжили во время авиакатастрофы с самолетом Beechcraft A36 в Техасе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: KLTV

Супруги, владеющие авиационным бизнесом в США, попали в авиакатастрофу и не выжили. Об этом стало известно The New York Post.

Трагедия произошла вечером 11 февраля. Легкомоторный самолет Beechcraft A36 рухнул на жилой квартал в Техасе. Жертвами крушения стала семейная пара, Рон и Барбара Тиммерманс. Они путешествовали вместе со своей собакой.

Материалы по теме:
Сели все Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Сели всеЭти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
16 августа 2019
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Во время полета американцы сообщили о необходимости аварийной посадки на аэродроме в Браунсборо, но не долетели до аэропорта — их борт задел линию электропередачи и врезался носом в землю рядом с домами. При этом собака Тиммермансов не пострадала и самостоятельно выбралась из обломков. Причиной крушения стало грязное от масла лобовое стекло воздушного судна.

Ранее самолет рухнул в океан на глазах у отдыхавших на берегу в Австралии людей. Точное количество пассажиров на борту на момент происшествия было неизвестным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв при взрыве в российской военной комендатуре

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Автоблогер сравнил две комплектации российского гибрида

    Звезда реалити-шоу пережил инсульт и потерял способность ходить

    Российский боец перехватил управление и вывел колонну из-под обстрела ВСУ

    В России началась масштабная зачистка среди судей

    Семейная пара стала жертвой крушения самолета на жилой квартал в США

    Раскрыт простой способ снизить повседневную тревогу

    Раскрыта стоимость роскошного образа Анфисы Чеховой на прогулке у дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok