Семейная пара стала жертвой крушения самолета на жилой квартал в США

Супруги не выжили во время авиакатастрофы с самолетом Beechcraft A36 в Техасе

Супруги, владеющие авиационным бизнесом в США, попали в авиакатастрофу и не выжили. Об этом стало известно The New York Post.

Трагедия произошла вечером 11 февраля. Легкомоторный самолет Beechcraft A36 рухнул на жилой квартал в Техасе. Жертвами крушения стала семейная пара, Рон и Барбара Тиммерманс. Они путешествовали вместе со своей собакой.

Во время полета американцы сообщили о необходимости аварийной посадки на аэродроме в Браунсборо, но не долетели до аэропорта — их борт задел линию электропередачи и врезался носом в землю рядом с домами. При этом собака Тиммермансов не пострадала и самостоятельно выбралась из обломков. Причиной крушения стало грязное от масла лобовое стекло воздушного судна.

