Шансы на заключение сделки по Украине в Женеве оценили

Блохин: Украина может согласиться на сделку с Россией и США в Женеве

Украина может согласиться на сделку в ходе переговоров с Россией и США в Женеве. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с РИА Новости.

«Я допускаю, что, может быть, эти переговоры увенчаются успехом, но вопрос, будет ли мир долгим, стабильным», — сказал он.

По мнению Блохина, возможно повторение сценария Минских соглашений, при котором Европа и Украина возьмут тайм-аут на модернизацию военно-промышленного комплекса.

Эксперт добавил, что президент США Дональд Трамп хочет выйти из конфликта на Украине, «сохранив лицо». По мнению политолога, это возможно сделать путем получения прибыли.

«Прибыль конкретно он получить не может с Украины, поэтому эту прибыль упущенную нужно трансформировать в политический престиж. То есть быть главным миротворцем. И плюс желательно, конечно, нормализовать отношения с Россией», — объяснил эксперт.

По его словам, Европа и Украина стремятся заключить «хрупкий мир» и дождаться, пока к власти в США придет «новый Байден».

Ранее корреспондент CNN Хейли Бритцки сообщила, что США сохраняют оптимизм в отношении переговоров в Женеве и надеются на разрешение конфликта на Украине.