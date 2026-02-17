Реклама

Интернет и СМИ
19:14, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

Мария Большакова
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева сравнила раскол в украинской делегации на трехсторонних переговорах по Украине, которые проходят в Женеве 17 и 18 февраля, с сюжетом басни «Лебедь, щука и рак» русского баснописца Ивана Крылова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В посте журналистка опубликовала скриншот стать журнала The Economist о разногласиях среди переговорщиков от Киева. «Обстановка внутри украинской делегации по переговорам, как в басне Крылова: "Рак пятится назад, а Щука тянет в воду"», — поиронизировала Скабеева.

Ранее журнал The Economist сообщил, что делегация Украины разделилась на два крыла. Одно из них, возглавляемое руководителем офиса президента страны Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выступило за то, чтобы заключить мирное соглашение под руководством США. Вторая же группа менее склонна к тому, чтобы Киев заключал мир с Москвой.

Трехсторонние переговоры с участием делегаций от Украины, России и США начались 17 февраля в Женеве. Одним из главных вопросов встреч станет энергетическое перемирие.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
