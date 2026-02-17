Реклама

Из жизни
08:00, 17 февраля 2026Из жизни

Скандальная порнозвезда лишилась возможности сниматься в порно после рекорда мира по сексу

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonniebluelinks

Порнозвезду Бонни Блю предупредили, что она больше не сможет сниматься в профессиональном порно. Об этом сообщает издание Radar Online.

7 февраля Бонни Блю переспала с 400 мужчинами. Они не использовали средства контрацепции, поэтому порнозвезда надеется, что это поможет ей забеременеть. По ее утверждению, до нее никто не занимался незащищенным сексом с таким количеством партнеров за 24 часа.

Источника Radar Online со связями в порноиндустрии, известие о новом рекорде Бонни Блю вызвало опасения у других порноактеров. По его словам, она фактически лишила себя возможности работать в мейнстримной порноиндустрии.

«Главный страх — то, что из-за такого количества незащищенных контактов она заражена заболеваниями, передающимися половым путем, — заявил инсайдер. — Она утверждает, что требует от участников результаты анализов, но часть из них недостаточно тщательные и их нужно повторять».

Ранее сообщалось, что очередь, состоящая из желающих поучаствовать в новом рекорда Бонни Блю растянулась на весь квартал. Она двигалась так медленно, что некоторым пришлось ждать встречи с порнозвездой семь часов.

