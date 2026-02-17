Реклама

16:41, 17 февраля 2026

США разместят ракеты вблизи Китая

Bloomberg: США разместят на Филиппинах дополнительные ракетные системы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bobbie DeHerrera / Getty Images

США договорились с Филиппинами о размещении на территории архипелага дополнительных ракетных систем, что потенциально может вызвать негативную реакцию со стороны Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

«Стороны обязались продолжать и работать над увеличением развертывания передовых американских ракетных и беспилотных систем на Филиппинах», — отмечается в тексте совместного заявления стран.

Авторы материала подчеркнули, что этот шаг Вашингтона и Манилы потенциально может вызвать недовольство Пекина, поскольку «два союзника укрепляют свои оборонные связи».

18 декабря США одобрили продажу вооружений Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов. Как отмечает агентство Bloomberg, такой шаг Вашингтона рискует обострить «и без того хрупкие отношения» с Пекином.

