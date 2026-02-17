Стало известно о завершении переговоров по политическим вопросам в Женеве

В Женеве завершились переговоры по политическим вопросам

Делегации, отвечавшие за обсуждение политических вопросов на переговорах между Россией и Украиной в Женеве, завершили работу на сегодня. Об этом сообщило издание «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«Политический блок переговоров в Женеве завершил работу на сегодня», — приводит слова своего источника в дипломатических кругах издание.

При этом отмечается, что группа, занимающаяся обсуждением военных вопросов, продолжает работу. Кроме того, отмечается, что обе команды переговорщиков продолжат работу завтра утром.

Ранее стало известно, что украинская делегация рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции и ФРГ после окончания переговоров с Россией. Кроме того, представители Киева могут также встретиться с переговорщиками из США.