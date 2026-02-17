Реклама

Стали известны планы украинской делегации после переговоров в Женеве

Украинская делегация может встретиться с представителями Британии, Франции и ФРГ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинская делегация рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции и ФРГ после окончания переговоров с Россией в Женеве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Новости.Live».

Источник издания в дипломатических кругах также сообщил, что представители Киева также могут встретиться с делегацией из США.

«Украинская сторона рассчитывает на встречу с представителями Британии, Франции и Германии, а также возможно с США после окончания переговоров», — говорится в сообщении издания.

Ранее стало известно о расколе украинской делегации на переговорах в Женеве. Отмечается, что сторона, возглавляемая главой офиса президента Украины Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выступает за заключение быстрого мирного соглашения, в то время как остальные участники переговоров не разделяют этого подхода.

