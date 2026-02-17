Реклама

Экономика
16:27, 17 февраля 2026Экономика

Суд признал право россиян возвращать купленные товары дистанционным способом

КС РФ: Отказ покупателям в праве вернуть товар дистанционно неконституционен
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) РФ признал неконституционными положения федерального закона, которые не гарантируют интернет-покупателю право вернуть товар продавцу дистанционным способом. Об этом говорится в опубликованном на сайте КС постановлении.

Поводом к проверке нормы стала жалоба Петра Тишкина, заказавшего на сайте интернет-магазина детский комбинезон, за который он заплатил, рассчитавшись в том числе за доставку до пункта выдачи. После получения заявитель решил, что комбинезон не соответствует его ожиданиям и попытался его вернуть, но продавец сообщил ему, что по размещенным на сайте условиям сделать это можно только лично в розничном магазине сети. Тишкин просил разрешить ему выслать товар почтой за свой счет, поскольку он живет в 200 километрах от ближайшего магазина, но получил отказ, говорится в материалах.

Роспотребнадзор решил не привлекать магазин к ответственности за включение в договор соответствующих условий, с его решением согласились и арбитражные суды, в результате чего дело дошло до КС. Из его решения следует, что на текущий момент продавец может установить такой порядок действий потребителя, при котором затраты на возврат будут неадекватны стоимости товара, хотя одной из особенностей указанного вида торговли является то, что «вывод о пригодности товара покупатель может сделать только после его вручения (доставки)», и право немотивированного отказа от него гарантировано законом.

Возможность определять правила возврата зачастую вынуждает покупателя оставлять у себя неподходящий товар, в связи с чем само его право «становится декларативным», а «оспариваемые нормы не достигают своей цели», указали в КС и постановили пересмотреть дело заявителя, а также изменить оспоренную им норму на федеральном уровне.

Обратили в суде внимание и на то, что условия договора о месте и способах возврата могут теряться среди «нередко пространно сформулированных и часто неясных для обычного покупателя текстов правил, инструкций, дополнительных соглашений и иных документов». На фоне этого и в связи с тем, что потребитель не способен повлиять на выработку условий возврата или изменить их, было бы неверным во всех случаях возлагать на него «бремя негативных последствий невнимательного изучения всех условий договора», указал суд, подчеркнув, что в качестве одной из гарантий интересов продавца при немотивированном отказе покупателя от качественного товара может рассматриваться то, что на время обратной пересылки риск случайной гибели или повреждения вещи несет потребитель.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Московского округа отправил на пересмотр дело о взыскании более 2,3 миллиона рублей за поставку некачественного оборудования, обосновав принятое решение поговоркой «первое слово дороже второго».

