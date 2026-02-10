Суд обосновал принятое решение словами «первое слово дороже второго»

Арбитраж Московского округа сослался на поговорку «первое слово дороже второго»

Арбитражный суд Московского округа отправил на пересмотр дело о взыскании более 2,3 миллиона рублей за поставку некачественного оборудования, сославшись на известную всем с детства поговорку. Об этом со ссылкой на постановление инстанции сообщает ТАСС.

Как следует из описания сути дела, в 2021 году две фирмы заключили договор о поставке набора универсального измерительного инструмента, а также выполнении определенных работ и оказании услуг, но при приеме товара конечным покупателем был обнаружен брак на защитном стекле индикатора прибора, о чем компании-поставщику НПО «Промконтроль» сообщил истец — ООО ПФК «ТСК». Ответчик устранил часть недостатков в документации к оборудованию, но технические дефекты якобы не подлежали устранению, поскольку ремонт оборудования производится в сервисном центре во Франции. Не согласившись с предложенной денежной компенсацией и мнением о том, что дефект не влияет на работу прибора, ПФК «ТСК» обратилась в суд с иском о возврате уплаченных 2,3 миллиона рублей.

Предшествующие инстанции требования отклонили, но окружной арбитраж отменил эти решения. Указав, что предложение ответчика соразмерно снизить цену товара, «в совокупности с иными представленными доказательствами не свидетельствует о признании вины с его стороны», суд постановил, что в «в данном случае действует правило: первое слово дороже второго».

В постановлении отмечается, что ответчик изменил свою позицию относительно бракованного товара, сначала предлагая ремонт или компенсацию, а позже обвинив истца в неправильной эксплуатации товара. «Поставщик выразил свое отношение к недостаткам товара, при этом не представил доказательств того, что у него имелись препятствия для осмотра оборудования, учитывая, что покупатель известил поставщика о недостатках товара в разумные сроки», — говорится в решении.

