Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе из-за прорыва канализации

Трамп заявил об экологической катастрофе из-за попадания нечистот в реку Потомак

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о масштабной экологической катастрофе из-за прорыва канализации и попадания нечистот в реку Потомак.

Вину за произошедшее он возложил на губернатора штата Мэрилэнд, граничащего с Колумбией. По словам политика, местные власти не смогли справиться с ситуацией, когда из-за аварии на сетях произошел сброс сточных вод в реку.

«Я поручаю федеральным властям немедленно предоставить все необходимое управление, направление и координацию для защиты Потомака, водоснабжения в столичном регионе и наших ценных национальных ресурсов в столице нашей страны», — написал Трамп.

По информации Reuters, авария на линии канализации в округе Монтгомери, штат Мэриленд, произошла 19 января, вызвав попадание 909 миллионов литров сточных вод в реку Потомак.

Ранее стало известно, что демократы приготовились оказать сопротивление Трампу. За неделю до ежегодного обращения президента США к Конгрессу Демократическая партия оказалась в замешательстве: лидеры призывают к сдержанности, однако часть депутатов настаивает на публичном протесте.