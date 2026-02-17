Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:16, 17 февраля 2026Мир

Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе из-за прорыва канализации

Трамп заявил об экологической катастрофе из-за попадания нечистот в реку Потомак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о масштабной экологической катастрофе из-за прорыва канализации и попадания нечистот в реку Потомак.

Вину за произошедшее он возложил на губернатора штата Мэрилэнд, граничащего с Колумбией. По словам политика, местные власти не смогли справиться с ситуацией, когда из-за аварии на сетях произошел сброс сточных вод в реку.

«Я поручаю федеральным властям немедленно предоставить все необходимое управление, направление и координацию для защиты Потомака, водоснабжения в столичном регионе и наших ценных национальных ресурсов в столице нашей страны», — написал Трамп.

По информации Reuters, авария на линии канализации в округе Монтгомери, штат Мэриленд, произошла 19 января, вызвав попадание 909 миллионов литров сточных вод в реку Потомак.

Ранее стало известно, что демократы приготовились оказать сопротивление Трампу. За неделю до ежегодного обращения президента США к Конгрессу Демократическая партия оказалась в замешательстве: лидеры призывают к сдержанности, однако часть депутатов настаивает на публичном протесте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Конфликт входит в завершающую стадию». Переговоры по Украине впервые пройдут в Европе. Чего от них ждать и почему выбрали Женеву?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Американский военный заявил о перспективе превращения Украины в пыль

    Тревел-блогерша назвала недостатки самого популярного курортного города России

    Трамп снова поторопил Украину в вопросе мирного урегулирования

    Дмитриев заявил об ошибках Германии в отношении России

    Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе из-за прорыва канализации

    Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

    Сексолог раскрыла небанальный способ оживить сексуальную жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok