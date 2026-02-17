Трампа обвинили в препятствовании новым санкциям против России

Сенатор Блюменталь: Трамп препятствует введению новых санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп препятствует введению новых санкций против энергетического сектора России. В этом его обвинил сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь, передает портал Semafor.

«Мы ждали зеленого света, а он так долго колебался, что любой, кто следил за его движениями, повредил шею», — сказал политик.

По его словам, глава государства сейчас является единственным препятствием на пути проведения голосования по законопроекту о новых санкциях против РФ.

На прошлой неделе американский сенатор Роджер Уикер пригрозил России поворотным моментом в конфликте на Украине. «Мы находимся в такой позиции, чтобы закон о санкциях вышел на следующей неделе. Это будет поворотный момент», — подчеркнул конгрессмен.