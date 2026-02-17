Реклама

Экономика
17:11, 17 февраля 2026Экономика

Центробанк предложил упростить выпуск акций некоторых российских компаний

ЦБ предложил упростить выпуск ценных бумаг некоторых российских компаний
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) РФ опубликовал для общественного обсуждения доклад об оптимизации правил допуска на рынок ценных бумаг, в котором предлагается упростить выпуск акций некоторых отечественных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В ЦБ, в частности, отметили, что регулятор намерен сохранить за собой только регистрацию активов, чувствительных с точки зрения потенциальных рисков для широкого круга инвесторов, что «облегчит выход компаний на рынок капитала, снизит их издержки и сроки выпуска ценных бумаг».

Так, согласно одному из предложений, планируется освободить от регистрации выпуски акций в непубличных акционерных обществах с численностью не более 50 акционеров, другое касается облигаций с фиксированным доходом (номинал плюс купонный доход), ограниченным сроком обращения и централизованным учетом прав, выпуски которых эмитенты смогут не регистрировать при условии, что объем заимствований не будет превышать трех миллиардов рублей в год.

«Регулятор может передать регистрацию структурных облигаций, которые размещаются на организованном рынке — бирже, а на внебиржевом — центральному депозитарию, при условии что будут стандартизированы параметры их выпуска», — заявили также в ЦБ.

Накануне Мосбиржа заявила о переносе с 16 февраля операций с валютной парой «доллар — рубль» из внебиржевого режима в биржевой анонимный режим торгов, использование которого «позволит более широкому кругу участников дать доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий между доступными инструментами на валютную пару USDRUB».

