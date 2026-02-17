Центробанк предложил упростить выпуск акций некоторых российских компаний

ЦБ предложил упростить выпуск ценных бумаг некоторых российских компаний

Центробанк (ЦБ) РФ опубликовал для общественного обсуждения доклад об оптимизации правил допуска на рынок ценных бумаг, в котором предлагается упростить выпуск акций некоторых отечественных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В ЦБ, в частности, отметили, что регулятор намерен сохранить за собой только регистрацию активов, чувствительных с точки зрения потенциальных рисков для широкого круга инвесторов, что «облегчит выход компаний на рынок капитала, снизит их издержки и сроки выпуска ценных бумаг».

Так, согласно одному из предложений, планируется освободить от регистрации выпуски акций в непубличных акционерных обществах с численностью не более 50 акционеров, другое касается облигаций с фиксированным доходом (номинал плюс купонный доход), ограниченным сроком обращения и централизованным учетом прав, выпуски которых эмитенты смогут не регистрировать при условии, что объем заимствований не будет превышать трех миллиардов рублей в год.

«Регулятор может передать регистрацию структурных облигаций, которые размещаются на организованном рынке — бирже, а на внебиржевом — центральному депозитарию, при условии что будут стандартизированы параметры их выпуска», — заявили также в ЦБ.

Накануне Мосбиржа заявила о переносе с 16 февраля операций с валютной парой «доллар — рубль» из внебиржевого режима в биржевой анонимный режим торгов, использование которого «позволит более широкому кругу участников дать доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий между доступными инструментами на валютную пару USDRUB».