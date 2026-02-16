Операции «доллар-рубль» перевели на Мосбирже в новый режим

Мосбиржа перевела операции с парой «доллар–рубль» в биржевой режим

Мосбиржа с 16 февраля перенесла операции с валютной парой «доллар–рубль» из внебиржевого режима в биржевой анонимный режим торгов. Об этом сообщается на сайте российской площадки.

«Инструмент предназначен для управления валютной позицией и позволит более широкому кругу участников дать доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий между доступными инструментами на валютную пару USDRUB», — уточнили ее представители, подчеркнув, что расчеты по сделкам в новом режиме фиксируются в рублях.

Сами сделки заключаются с 10 до 19 часов по московскому времени с центральным контрагентом. «По инструменту реализовано кросс-маржирование и единое обеспечение в рамках позиций на валютном и срочном рынках», — говорится в пресс-релизе.

Мосбиржа также напомнила, что с 13 июня 2024 года, когда из-за санкций были прекращены торги американской и европейской валютами, расчеты по долларам с использованием корреспондентских счетов Национального клирингового центра (НКЦ) не проводятся. В том числе не ведется зачисление и списание валюты.