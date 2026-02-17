Реклама

15:08, 17 февраля 2026

Турист отправился в Колумбию и не выжил при загадочных обстоятельствах в номере отеля

Bild: Немецкого туриста нашли бездыханным в номере отеля Casa Rueda в Колумбии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: joseph borja / Shutterstock / Fotodom  

Турист отправился на карнавал в Колумбию и был найден бездыханным в номере своего отеля. Его не стало при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, двое немецких туристов 36 и 55 лет проживали в гостинице Casa Rueda на юге Барранкильи с 12 февраля. В субботу, 14 февраля, персонал заведения нашел 36-летнего гражданина Германии без признаков жизни в своей комнате, его соседа обнаружили там же в полубессознательном состоянии. Выжившего мужчину доставили в больницу.

Следователи уточнили, что на теле молодого немца не зафиксировали следов насилия. Камеры видеонаблюдения показали, что путешественники зашли в отель в сопровождении двух женщин, которые позже покинули здание. Полиция подозревает, что незнакомки могли подсыпать мужчинам наркотики, которые злоумышленники используют для изнасилований. На данный момент эксперты ждут результатов токсикологического исследования.

Ранее была раскрыта судьба загадочно пропавшей в Турции россиянки с 10-летним сыном. Женщина объяснила свой отъезд.

