21:46, 17 февраля 2026Бывший СССР

Украина решила поднять еще один вопрос на переговорах

Зеленский: Делегация Украины поднимет вопрос о российских ударах на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Делегация Украины поднимет вопрос об ударах России по территории страны на трехсторонних переговорах в Женеве. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения в Telegram.

Он отметил, что данный вопрос прежде всего будет направлен американской стороне, которая предлагала Москве и Киеву воздержаться от ударов. «Украина — готова. Нам война не нужна. И мы всегда действуем зеркально: мы защищаем свое государство, свою независимость», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что первый день третьего раунда переговоров России, Украины и США был очень напряженным.

