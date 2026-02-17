Успех Каллас на дипломатической службе объяснили

Экс-глава МИД Кнайсль: Каллас возглавила дипломатию ЕС из-за обстоятельств

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас возглавила европейскую дипслужбу только в результате стечения обстоятельств. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Кая Каллас и до нее Федерика Могерини оказались там (на должности главы евродипломатии — прим. «Ленты.ру») по стечению обстоятельств», — сказала экс-дипломат.

Как объяснила Кнайсль, этот пост занимают не в соответствии с реальной квалификацией человека, а исходя из «математической формулы» происхождения, пола и политических взглядов.

Ранее Каллас присудили премию за «худший покерфейс».