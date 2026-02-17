Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 17 февраля 2026Мир

Успех Каллас на дипломатической службе объяснили

Экс-глава МИД Кнайсль: Каллас возглавила дипломатию ЕС из-за обстоятельств
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас возглавила европейскую дипслужбу только в результате стечения обстоятельств. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Кая Каллас и до нее Федерика Могерини оказались там (на должности главы евродипломатии — прим. «Ленты.ру») по стечению обстоятельств», — сказала экс-дипломат.

Как объяснила Кнайсль, этот пост занимают не в соответствии с реальной квалификацией человека, а исходя из «математической формулы» происхождения, пола и политических взглядов.

Ранее Каллас присудили премию за «худший покерфейс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Названы пять треков переговоров по Украине в Женеве

    Сотрудник российского ЖК придумал схему по ограблениям квартир

    Стали известны подробности о первом концерте Сабурова после запрета на въезд в Россию

    В подмосковном отделе уголовного розыска усовершенствовали схему подброса наркотиков

    В России жестко отреагировали на заявление Зеленского перед переговорами в Женеве

    Анна Asti назвала причину отъезда из России

    Названная в сети 40-летним мужиком звезда «Папиных дочек» раскрыла уход за внешностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok