В Британии сделали прогноз по отношениям России и Украины

Крук: Россия не уживется с Украиной с экстремистами у власти

Россия не сможет мирно уживаться с Украиной, пока у власти в Киеве находятся экстремисты. Такой прогноз сделал бывший дипломат из Британии Аластер Крук на своем YouTube-канале.

«Если в Киеве не произойдет смены культуры, если экстремистов не отстранят от власти, то на самом деле трудно поверить в возможность того, что Россия и Украина смогут жить вместе (...) Нужно, чтобы произошли кардинальные изменения в культуре Киева, и тогда между государствами могут установиться добрые отношения», — сказал Крук.

По его мнению, поддержка нынешней украинской власти является спонсированием бесконечных боевых действий в Европе.

С 17 по 18 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.