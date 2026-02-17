Реклама

02:42, 17 февраля 2026

В Британии сделали прогноз по отношениям России и Украины

Крук: Россия не уживется с Украиной с экстремистами у власти
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия не сможет мирно уживаться с Украиной, пока у власти в Киеве находятся экстремисты. Такой прогноз сделал бывший дипломат из Британии Аластер Крук на своем YouTube-канале.

«Если в Киеве не произойдет смены культуры, если экстремистов не отстранят от власти, то на самом деле трудно поверить в возможность того, что Россия и Украина смогут жить вместе (...) Нужно, чтобы произошли кардинальные изменения в культуре Киева, и тогда между государствами могут установиться добрые отношения», — сказал Крук.

По его мнению, поддержка нынешней украинской власти является спонсированием бесконечных боевых действий в Европе.

С 17 по 18 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

