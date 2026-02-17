Реклама

14:24, 17 февраля 2026

В Госдуме высказались о планах введения НДС на продаваемый маркетплейсами импорт

Дмитрий Воронин

Фото: woff / Shutterstock / Fotodom

Госдума отложила рассмотрение постановления с рекомендациями правительству по итогам парламентских слушаний о развитии легкой промышленности, поскольку его проект содержал предложение о введении НДС на импортную продукцию, реализуемую через цифровые платформы, независимо от наличия беспошлинного порога. Соответствующий комментарий председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина приводит «Интерфакс».

По словам спикера, проект внесут для рассмотрения в среду, 18 февраля, но в нем не будет предложений по поводу НДС на импорт, поскольку этот вопрос связан «исключительно с полномочиями правительства».

«Мы исходим из того, что надо поддерживать легкую промышленность, разные могут быть формы поддержки, что же касается введения налогов — это исключительно должно идти на основе диалога с обществом, с деловым сообществом», — сказал Володин, отметив, что кабмин «если считает необходимым, вправе это сделать».

На прошлой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство прорабатывает различные варианты создания более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. Уточнялось, что в министерстве выступают за введение полного НДС в размере 22 процентов для зарубежных товаров уже с 1 января 2027 года. При этом в Минфине предлагали постепенное повышение ставки налога с доведением ее до 20 процентов к 2030 году, при НДС в 5 процентов в 2027 году, в 10 процентов — в 2028-м и 15 процентов — в 2029-м

