В китайском заказе россиянки нашли 30 килограммов радиоактивных бусин

В Казани таможенники изъяли 30 кг радиоактивных бусин из Китая

В Казани таможенники обнаружили 30 килограммов радиоактивных бусин в посылках из Китая. Об этом «Ленте.ру» рассказала пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина.

По ее словам, посылки были распределены в два почтовых отправления, которые были адресованы жительнице Санкт-Петербурга. Внутри находились заготовки украшений в виде нанизанных на нити бусин из разноцветных камней, расфасованных в 235 zip-пакеты. В документах было указано, что отправитель пересылает стеклянные украшения.

Радиацию выявили после срабатывания средств радиационного контроля. В ходе проверки выяснилось, что на поверхности упаковок уровень ионизирующего излучения составляет 1,23 мкЗв/ч. Затем спектрометрический анализ выявил в предметах содержание радиоактивного изотопа торий-232 (Th-232) и бета-частиц. В итоге установлено, что уровень излучаемого бусинами гамма-излучения превышал норму более чем в 15 раз.

Сейчас посылки возвращены в страну отправителя.

Ранее сообщалось, что таможенники пресекли вывоз из России осколка железного метеорита Алетай.