В «Кофемании» начали подавать блины за 1700 рублей

В ресторане «Кофемания» начали подавать блины с камчатским крабом за 1700 рублей

В московском ресторане «Кофемания» обновили меню к Масленице. Об этом сообщает Telegram-канал «Лидер мнений среди удобрений», насчитывающий 159 тысяч подписчиков.

Так, в заведении начали подавать блины с камчатским крабом, соусом грюйер и томатами даттерини. Стоимость блюда составляет 1700 рублей. Кроме того, гостям предлагают попробовать данное блюдо с лососем за 1400 рублей, а также со страчателлой и яблоками с корицей за 970 рублей.

При этом авторы канала заметили, что в меню ресторана отсутствуют блины с икрой. «Блинов с икрой на удивление нет, видимо цена не влезла на сайт», — отметили они.

Ранее сообщалось, что в меню московского ресторана Zea также появилось необычное блюдо. В заведении средиземноморской кухни в честь Масленицы предложили гостям блины, начиненные камчатским крабом и покрытые золотом 23 карата.

