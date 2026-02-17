Реклама

21:30, 17 февраля 2026Мир

В МИД оригинально ответили на требование Польши о репарациях

Захарова предложила Польше запись оперы «Иван Сусанин» вместо репараций
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Россия может вместо репараций предложить Польше видеозапись оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин». Так на требования Варшавы ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы "Иван Сусанин"», — сказала она. Данная опера повествует о событиях, связанных с походом польских войск на Москву в 1613 году.

Ранее стало известно, что Польша готовит иск против России о репарациях за последствия «советского господства». Директор Института военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил расследование в отношении РФ, заявил, что работа будет масштабнее, чем расследование жестокости нацистов.

