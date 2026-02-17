В Москве станут топить сильнее из-за похолодания

Заммэра Бирюков: В Москве повысят температуру отопления из-за похолодания

В системе отопления в Москве повысят температуру на фоне резкого похолодания, которое прогнозируется в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщили в Тelegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Скорректирована работа системы теплоснабжения, выставлены повышенные параметры, чтобы обеспечить комфортное пребывание жителей в квартирах», — поделился информацией заместитель градоначальника Сергея Собянина. Он отметил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения устанавливаются с учетом температуры воздуха на улице. Изменения проводятся заблаговременно, поскольку оперативное повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.

Ранее аналогичные меры на фоне снижения температуры были приняты в столице в конце января.

Синоптики предполагают, что пик похолодания придется на 17 и 18 февраля, когда столбики термометров покажут минус 16-18 градусов.