17:15, 17 февраля 2026

В Москве станут топить сильнее из-за похолодания

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В системе отопления в Москве повысят температуру на фоне резкого похолодания, которое прогнозируется в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщили в Тelegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Скорректирована работа системы теплоснабжения, выставлены повышенные параметры, чтобы обеспечить комфортное пребывание жителей в квартирах», — поделился информацией заместитель градоначальника Сергея Собянина. Он отметил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения устанавливаются с учетом температуры воздуха на улице. Изменения проводятся заблаговременно, поскольку оперативное повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.

Ранее аналогичные меры на фоне снижения температуры были приняты в столице в конце января.

Синоптики предполагают, что пик похолодания придется на 17 и 18 февраля, когда столбики термометров покажут минус 16-18 градусов.

