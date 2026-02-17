Реклама

01:24, 17 февраля 2026Мир

В Норвегии призвали к протесту из-за многомиллиардной помощи Украине

Steigan: В Норвегии призвали к протесту из-за многомиллиардной помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Норвегии призвали к протесту из-за многомиллиардной помощи Украине. Как отметили журналисты портала Steigan, в стране растет недовольство из-за выделения денег налогоплательщиков Киеву.

В статье говорится, что две крупнейшие партии, Лейбористская и Консервативная, объединились в коалицию, которая нацелена на финансирование Украины, невзирая на мнение избирателей.

Журналисты обратили внимание, что политики заключают межпартийные соглашения, чтобы закрепить нынешние решения на будущее, например, программу Нансена, в рамках которой Киеву будет выделено порядка 30 миллиардов долларов до 2023 года. Таким образом, за кого бы ни голосовали норвежцы, они не смогут изменить курс на выделение денег Киеву.

Авторы материала предложили жесткие сценарии действия. По их мнению, необходимо либо полностью сменить состав парламента, либо спровоцировать восстание внутри самих политических сил, которое разрушило бы межпартийный сговор.

Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что Европейский союз (ЕС) препятствует заключению мира на Украине из-за угрозы финансового коллапса.

