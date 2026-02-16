Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 16 февраля 2026Мир

Раскрыта неожиданная причина противодействия ЕС миру на Украине

Крук: ЕС препятствует миру на Украине из-за Ротшильдов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Европейский союз (ЕС) препятствует заключению мира на Украине из-за угрозы финансового коллапса. Об этом заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.

«Эта афера необходима для Европы, потому что Ротшильды несут ответственность за всех своих главных советников в министерстве финансов в Киеве и отвечают за все долги Украины», — сказал он.

Бывший дипломат объяснил, что если после заключения мирного договора власть на Украине изменится, а долги будут аннулированы, то произойдет финансовый коллапс. По его словам, за всем этим стоит европейский долг.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что перебои в поставках зенитных ракет Украине связаны с отсутствием запасов в ФРГ. Однако глава немецкого МИД уточнил, что все, что выходит из цехов в США, сразу отправляется Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Видео певицы Славы с танцами в нижнем белье раскритиковали в сети

    Скандального блогера задержали в российском регионе

    Раскрыта неожиданная причина противодействия ЕС миру на Украине

    Гоблин обратился к посетителям БДСМ-отелей

    Названы признаки скрытого алкоголизма

    Польша заинтересовалась идеей разработки ядерного оружия

    Россияне назвали самый раздражающий звук

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok