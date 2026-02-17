Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 17 февраля 2026Мир

В Польше испугались неожиданного последствия окончания конфликта на Украине

Gazeta Wyborcza: В Польше ожидается рост преступности из-за украинских боевиков
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше ожидается резкий скачок преступности из-за украинских боевиков, которые могут начать прибывать в республику после урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявил начальник полиции Марек Боронь, его слова приводит издание Gazeta Wyborcza.

«Мы должны понимать, что рано или поздно в Польше появится много бывших солдат с фронта на Украине. А также более современное оружие, которое будет востребовано среди криминальных кругов», — указал руководитель правоохранительной структуры.

Боронь также подчеркнул, что польская полиция уже активно борется с преступным бизнесом и даже работает вместе с украинскими коллегами. Он подтвердил готовность «ликвидировать» все криминальные элементы.

В декабре прошлого года газета The Guardian сообщала, что жители Польши испытывают все больше враждебности по отношению к приехавшим в государство украинским мигрантам. Изначально поляки понимающе относились к украинцам, охотно предоставляя им свои дома, однако теперь «это излияние доброй воли истощается». В частности, в 2022 году порядка 94 процентов опрошенных поляков выступали за прием соседей, но в 2025 году их процент снизился до 48 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Роскомнадзор заявил о работе 18 тысяч экстремистских и террористических групп в Telegram

    Российский морской нефтеэкспорт вырос

    Российских артистов призвали бесплатно выступить 23 февраля

    Пластический хирург рассказал о жульничестве прыгунов с трамплина при помощи пениса

    Роман Курцын рассказал о бурной личной жизни в школе

    Роскомнадзор прокомментировал блокировку сотен тысяч каналов Telegram

    Россиянку пятью ударами ножа повалили на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok