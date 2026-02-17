Реклама

21:00, 17 февраля 2026Бывший СССР

В России объяснили появление иностранных пилотов F-16 на Украине

Марочко: ВСУ используют иностранных пилотов для управления F-16
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют иностранных пилотов для управления американскими истребителями F-16. Об этом заявил подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Западные пилоты на Украине — это секрет Полишинеля, поскольку неоднократно на это указывали косвенные факторы. Потому что за такой короткий промежуток времени попросту невозможно подготовить нормальных специалистов именно к западным самолетам», — сказал он.

Эксперт добавил, что высказывания о способности украинских летчиков обучиться пилотированию западными самолетами за полгода вызывали скепсис, поскольку западные модели истребителей сильно отличаются от советских образцов, доставшихся Украине. Кроме того, он отметил, что НАТО не отдало Киеву полный контроль над вооружением альянса, и самолеты должны сопровождаться и управляться с земли.

Ранее издание Intelligence Online сообщило, что некоторые истребители F-16 на Украине управляются пилотами-иностранцами. По утверждению журналистов, в ВСУ была сформирована эскадрилья, состоящая из американских и нидерландских ветеранов, принимавших участие в операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. При этом в ВСУ эту информацию опровергли.

