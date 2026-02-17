В России высказались о возможности полного уничтожения энергосистемы Украины

Полковник Матвийчук почти невозможным полное разрушение энергосистемы Украины

Полностью вывести из строя энергосистему Украины практически невозможно, заявил в разговоре военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Объекты энергетики, вопреки частому представлению, — это не что-то точечное. Не то, по чему можно нанести удар и все сразу перестанет работать. Нет, это станции передачи, аккумуляции энергии — это большой площадной объект, который практически невозможно полностью разрушить. Тем более, что объекты энергетики способны к восстановлению», — сказал военный.

На данный момент, по его словам, почти уничтожена Ладыжинская ТЭС, Киевская — во многом разрушена, но может быть восстановлена.

«Киевская, хоть и аварийно, но продолжает работать, генерировать энергию. Так что говорить о разрушении энергосистемы Украины неправильно. Кроме того, Запад передает Украине дизельные и мобильные генераторы», — резюмировал Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.