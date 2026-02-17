Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:00, 17 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

В России высказались о возможности полного уничтожения энергосистемы Украины

Полковник Матвийчук почти невозможным полное разрушение энергосистемы Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полностью вывести из строя энергосистему Украины практически невозможно, заявил в разговоре военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Объекты энергетики, вопреки частому представлению, — это не что-то точечное. Не то, по чему можно нанести удар и все сразу перестанет работать. Нет, это станции передачи, аккумуляции энергии — это большой площадной объект, который практически невозможно полностью разрушить. Тем более, что объекты энергетики способны к восстановлению», — сказал военный.

На данный момент, по его словам, почти уничтожена Ладыжинская ТЭС, Киевская — во многом разрушена, но может быть восстановлена.

«Киевская, хоть и аварийно, но продолжает работать, генерировать энергию. Так что говорить о разрушении энергосистемы Украины неправильно. Кроме того, Запад передает Украине дизельные и мобильные генераторы», — резюмировал Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская делегация во главе с Мединским вылетела в Женеву. Чего ожидает Москва от предстоящих переговоров по Украине?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Россиян предупредили о росте числа гаражных автосервисов

    В России высказались о возможности полного уничтожения энергосистемы Украины

    Гинеколог предупредила об опасности одной техники орального секса

    На Украине захотели давать пенсионерам деньги в долг «на макароны»

    Посол рассказал о попытках вербовки российских дипломатов

    Карьерный консультант раскрыл выгоду поиска работы в феврале

    Еще в одном российском городе прозвучали взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok