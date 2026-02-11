Раскрыты цели ударов российских ракет и артиллерии на Украине

Минобороны России отчиталось об ударах по объектам энергетики Украины

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные за сутки с 10 по 11 февраля цели раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, также атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141-м районе.

Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю с 31 января по 6 февраля российские войска нанесли один массированный и пять групповых ударов по Украине в ответ на атаку по российским гражданским объектам. В результате армия России поразила транспортную инфраструктуру, склады боеприпасов, места производства и хранения беспилотников, а также временные базы ВСУ и наемников.

В ноябре 2025 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.