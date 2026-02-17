Реклама

Экономика
14:59, 17 февраля 2026

В России оценили спрос на блины с мясной и сладкой начинками

«Ромир»: Почти 40% покупок готовых блинов пришлось на изделия с мясной начинкой
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россияне, покупающие готовые термически обработанные блины, чаще всего предпочитают брать изделия с мясной начинкой. Это показало исследование, проведенное экспертами «Ромир».

Оказалось, что в разгар Масленицы на блины с мясной начинкой приходится 39 процентов всех покупок. Второе место (14 процентов) заняли блины без начинки. Сладкие начинки выбирают 13 процентов покупателей, а творожные — 9 процентов. На овощные варианты пришлось пять процентов рынка, а на сырные и рыбные — по одному проценту.

Также оказалось, что 72 процента всех покупок готовых блинов приходится на города-миллионники. Средняя частота покупки готовых блинов составила шесть раз в год.

Ранее сообщалось, что ингредиенты для приготовления блинов с красной икрой на всю семью на Масленицу обойдутся почти в четыре тысячи рублей. Индекс блинов к Масленице вырос к февралю 2026 года до 149 рублей.

