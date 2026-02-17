Реклама

16:00, 17 февраля 2026Россия

В России толпа цыган окружила подстанцию скорой помощи и морг с одним требованием

71.ru: В Туле цыгане окружили морг, требуя реанимировать мертвого
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Туле толпа цыган окружила подстанцию скорой помощи и морг, требуя оживить мертвого. Об этом пишет 71.ru.

По информации издания, вечером 16 февраля медики экстренной службы приехали в табор в районе поселка Плеханово на вызов, причиной которого стала, предположительно, остановка сердца одного из местных жителей. При этом на момент прибытия врачей, мужчина уже не подавал признаки жизни, однако его родственники требовали помочь ему.

В результате сотрудники скорой помощи четыре часа проводили реанимацию, пока правоохранители и глава табора не объяснили толпе, что оживить мертвого не получится. Все это время цыгане не давали медикам выйти из автомобиля и угрожали им. Когда врачи все таки уехали с территории поселка, жители табора отправились за ними в морг.

Как сообщили порталу в Следственном комитете Тульской области, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее цыгане напали на машину медиков во Владимирской области. Как стало известно, врачи приехали на вызов один из местных таборов, однако местные жители начали бросать в них камнями.

