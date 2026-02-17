В России завирусился роман 130-летней давности

Роман 1895 года «Скорбь Сатаны» стал одной из самых продаваемых книг в России

Роман английской писательницы Марии Корелли «Скорбь Сатаны» внезапно стал одной из самых популярных книг в России. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на исследование издательств «Эксмо», АСТ и «Азбука».

Продажи романа 1895 года за прошлый год взлетели на 228 процентов и возглавили рейтинг произведений. Сама Корелли попала в топ зарубежных авторов в книжных магазинах РФ с ростом на 248 процентов. Она уступила в рейтинге только Ремарку и заняла второе место.

На третьем месте расположился шотландский писатель Арчибальд Кронин с книгами «Замок Броуди» (1931), «Звезды смотрят вниз» (1935) и «Цитадель» (1937), чьи продажи выросли на 51 процент. Также возрос интерес россиян к Джону Стейнбеку (плюс 37 процентов), Брэму Стокеру (плюс 21 процент), Оноре де Бальзаку (плюс 21 процент) и роману «Тридцатилетняя женщина» (плюс 40 процентов).

Отмечается, что в прошлом году среди зарубежных классиков в пятерку лидеров вошли Эрих Мария Ремарк, Джордж Оруэлл, Джек Лондон, Виктор Гюго и Джейн Остин.

Ранее стало известно, что книга японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» стала самым популярным произведением в 2025 году.