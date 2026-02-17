В российском регионе загадочно пропала чиновница

Ura.ru: В Свердловской области загадочно пропала 56-летняя чиновница

В поселке Тугулым в Свердловской области загадочно пропала 56-летняя начальник управления образования. Об исчезновении российской чиновницы стало известно Ura.ru.

По сведениям издания, женщина не вышла на работу. Ее коллеги забили тревогу. Сотрудники обратились в полицию. Оперативники приехали по адресу, где проживает женщина, вскрыли дверь, но внутри ее не обнаружили.

К ее поискам подключились волонтеры и правоохранители. Кроме того, были опрошены дети чиновницы, которые проживают в Тюмени.

Уточняется, что рост исчезнувшей 166 сантиметров. У нее среднее телосложение, волосы светлые, глаза голубые. Жительница Урала была одета в бирюзовую куртку с белым воротником в последний раз, когда ее видели.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске женщина отправилась на работу в магазин после Нового года и исчезла.