Россия
15:17, 17 февраля 2026Россия

В российском регионе загадочно пропала чиновница

Ura.ru: В Свердловской области загадочно пропала 56-летняя чиновница
Майя Назарова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В поселке Тугулым в Свердловской области загадочно пропала 56-летняя начальник управления образования. Об исчезновении российской чиновницы стало известно Ura.ru.

По сведениям издания, женщина не вышла на работу. Ее коллеги забили тревогу. Сотрудники обратились в полицию. Оперативники приехали по адресу, где проживает женщина, вскрыли дверь, но внутри ее не обнаружили.

К ее поискам подключились волонтеры и правоохранители. Кроме того, были опрошены дети чиновницы, которые проживают в Тюмени.

Уточняется, что рост исчезнувшей 166 сантиметров. У нее среднее телосложение, волосы светлые, глаза голубые. Жительница Урала была одета в бирюзовую куртку с белым воротником в последний раз, когда ее видели.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске женщина отправилась на работу в магазин после Нового года и исчезла.

