15:53, 17 февраля 2026Россия

В школах России появится «Обучение служением»

Программа «Обучение служением» в российских школах может стать внеурочной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yurich20 / Shutterstock / Fotodom  

Программа «Обучение служением» в российских школах может стать внеурочной. Об этом стало известно из сообщения на сайте Минпросвещения.

Как утверждает ведомство, благодаря программе школьники, которые поучаствуют в решении задач благотворительных организаций, НКО и социального бизнеса, получат возможность наладить связи и получить ценный опыт.

«[Программа] поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее россияне высказались о возвращении оценок за поведение в школах. Как стало известно из данных опроса, в котором участвовали почти 37 тысяч человек, большинство россиян — 81 процент респондентов (29 729 человек) — обеспокоены вопросами дисциплины в школе и считают, что нужно вернуть оценки за поведение в школах. Лишь 11 процентов участников опроса сочли, что ужесточать дисциплину нет нужды.

