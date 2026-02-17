Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

13:03, 17 февраля 2026Мир

В возвращении Мединского к переговорам по Украине увидели важную причину

Войко: Фигура Мединского на переговорах значит изменение логики диалога
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Возвращение помощника президента России Владимира Мединского к переговорному процессу по Украине означает не просто кадрово-техническое решение, а важное изменение логики диалога. Ситуацию в беседе с «Царьградом» прокомментировала эксперт Евгения Войко.

Нынешний состав российской делегации можно охарактеризовать как более политический, считает она. Политолог пояснила, что в двух предыдущих раундах доминировал военный трек, в то время как сейчас параллельно запускается политический, в рамках которого уже могут обсуждаться более сложные и чувствительные темы — территории, санкционная повестка и прочие.

Смена площадки на Женеву также рассматривается как часть сдвига. Это позволяет развести переговорные треки и обозначить новый уровень обсуждения. Но присутствие военных в составе делегации сохраняется — это говорит о продолжении параллельной работы по линии безопасности. Войко отметила символическое значение европейской площадки для переговоров. Это можно считать сигналом, демонстрирующим готовность России вести диалог и на территории Европы, невзирая на сложный политический фон.

«Это может быть и сигнал тем, кто считает, что России в принципе не место в Европе. Российская делегация показывает, что готова приезжать и в Европу тоже, а значит, вся угроза исходит не с российской стороны, и оснований для продолжения антироссийской риторики нет», — высказалась эксперт.

Ранее военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что участие помощника президента Владимира Мединского в переговорах по Украине свидетельствует о решительности и конструктивном подходе Москвы. Он назвал его «серьезным игроком» и указал, что фигура Мединского усилит дипломатическое давление всех участников процесса на представителей Киева.

